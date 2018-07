Homens armados matam cientista nuclear no Irã Dois homens mataram hoje um físico iraniano envolvido no programa nuclear do país, num ataque semelhante a outros assassinatos recentes de cientistas. Teerã acusa Israel e os Estados Unidos pelas mortes. Os homens se aproximaram, de moto, do carro de Darioush Rezaei quando ele estava indo para sua casa no nordeste de Teerã. Sua mulher e sua filha também estavam no automóvel, segundo o site de notícias asriran.com.