Homens atacam casa do novo primeiro-ministro da Líbia O novo primeiro-ministro da Líbia, Ahmed Maiteg, que foi recentemente aprovado em uma contestada votação no Parlamento, teve sua casa atacada, segundo uma fonte do governo. Quatro homens dispararam granadas contra a residência de Maiteg e trocaram tiros com os seguranças. Um dos criminosos foi morto e um foi preso, mas os outros dois fugiram.