Homens-bomba matam dois e ferem sete no Mali

O ataque foi o segundo a atingir as forças de segurança no norte do país desde quinta-feira, quando houve o anúncio de que os rebeldes separatistas tuaregues estavam suspendendo sua participação em um acordo de paz alcançado no início deste ano com o governo.

O chefe da missão de paz da ONU no Mali, que está trabalhando para ajudar a garantir a segurança no norte do país, condenou fortemente o ataque. Fonte: Associated Press.