Homens da Al-Qaeda podem ter tomado cidade no Iêmen Oficiais militares do Iêmen disseram que centenas de militantes islâmicos apertaram o cerco em uma cidade no sul, dois dias depois de terem isolado bancos e escritórios do governo. Críticos acusaram o presidente Ali Abdullah Saleh de permitir que os militantes cercassem Zinjibar para tirar atenção dos protestos maciços pedindo fim do regime. A suspeita é que homens da Al-Qaeda tenham tomado o controle da cidade.