Homens e mulheres sem camisa desfilam por ruas de Nova York em apoio ao topless

Topless é legal em Nova York, mas o prefeito Bill de Blasio e outros acreditam que as mulheres que pintam o corpo e posam para fotos com turistas são um incômodo.

De Blasio até mesmo sugeriu acabar com a praça de pedestres no "Crossroads of the World". O governador Andrew Cuomo disse que teme a prática leve "à velha e má Times Square" do passado.

O desfile de hoje faz parte de uma das dezenas de eventos acontecendo em todo o mundo pelo GoTopless Day.

Em Nova York, a porta-voz do GoTopless, Rachel Jessee, disse que o objetivo é a igualdade de sexos quando se trata de tirar a camisa. Fonte: Associated Press