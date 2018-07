Homens ficam presos em mina de ouro na Nova Zelândia após incêndio

WELLINGTON - Quinze homens estão presos em uma mina de ouro na Nova Zelândia após um incêndio, informou um jornal local. Segundo o The New Zealand Herald, o motor de um caminhão pegou fogo no início da terça-feira (horário local) dentro da mina, localizada na cidade de Waihi.

Inicialmente, 28 homens ficaram presos, mas no meio do dia 13 foram resgatados. OS 15 restantes estão abrigados em uma câmara de segurança subterrânea da mina Newmont Waihi, informou o jornal.

Funcionários da mina entraram em contato com todos os homens presos e informaram que o fogo já foi apagado. Incêndios dentro de minas de ouro geralmente não são perigosos como em minas de carvão, onde o gás metano é sempre presente.