Homens lançam foguetes contra aeroporto de Cabul

Segundo o relato de Afzal, os homens ocuparam dois prédios em construção, 700 metros ao norte do aeroporto. Eles utilizaram o local como base para lançamento de foguetes contra o aeroporto e contra os jatos de caça da Força Internacional de Assistência para Segurança (ISAF, na sigla em inglês), que sobrevoavam Cabul, disse o general.

O general acrescentou que vários foguetes atingiram o aeroporto, mas que nenhum avião foi danificado até o momento. Dois dos atiradores foram mortos pelas forças afegãs.

O conflito entre os homens e as forças de segurança continua e os homens estão cercados, disse. Como acontece durante ataques na cidade, a Embaixada dos EUA em Cabul soou os alarmes, e os caças da ISAF patrulham a cidade. O aeroporto é usado como uma base para as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que há mais de uma década lutam contra o Taleban.

A operação ocorre em meio a um período tenso no Afeganistão, com a recontagem de votos para o segundo turno das eleições presidenciais em andamento. Fonte: Associated Press.