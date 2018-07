Homens leais a Kadafi tomam cidade líbia

A retomada da cidade ocorre no momento em que os novos líderes líbios lutam para encerrar a persistência resistência das forças pró-Kadafi e para unir o país, três meses após a captura e morte do antigo líder.

Mubarak al-Fatamni, chefe do conselho de Bani Walid, disse nesta terça-feira que centenas de homens bem equipados e treinados, que pertenciam às forças de Kadafi, tomaram a cidade na noite de segunda-feira.

O comandante rebelde Ali al-Fatamni, que acompanha a situação em Benghazi, disse ter perdido contato com os combatentes ligados ao novo governo que estão na cidade. As informações são da Associated Press