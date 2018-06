Candidato opositor em Honduras não reconhece resultado de eleição

TEGUCIGALPA - O Tribunal Supremo Eleitoral de Honduras concluiu na madrugada desta segunda-feira, 4, a contagem dos votos da eleição presidencial de 26 de novembro, com a vantagem do presidente Juan Orlando Hernández, mas ainda sem proclamar oficialmente o vencedor da votação. O candidato opositor das eleições de Honduras, Salvador Nasralla, não reconheceu os resultado e pediu uma recontagem por uma suposta "fraude" no processo.

O apresentador de televisão e candidato da esquerdista Aliança de Oposição Contra a Ditadura disse à AFP que não poderá "aceitar nunca" os resultados porque "não são oficiais nem definitivos", e pediu para que sejam revisadas 5.173 atas nas quais garante que houve "fraude".

Segundo a Justiça eleitoral, Hernández conta com 42,98% dos votos, e Nasralla, 41,39%. Matamoros indicou que faltam apenas incluir poucas urnas no sistema de contagem. Hernández, um político de direita de 49 anos, que disputou o pleito graças a uma polêmica decisão judicial que permitiu sua candidatura à reeleição, o que é proibido pela Constituição.

A possibilidade de um novo mandato de Hernández provocou a fúria dos simpatizantes de Nasralla. Os seguidores do candidato de esquerda entraram em confronto com policiais e militares, em distúrbios que resultaram na morte de uma mulher.

Matamoros explicou que a declaração oficial pode demorar 22 dias porque, após a apuração dos votos, acontece uma fase de impugnações que deve seer cumprida, de acordo com a lei. "Fazemos um apelo a todos os candidatos e a todos os partidos de que Honduras vem em primeiro lugar", afirmou Matamoros ao pedir calma em um momento de tensão no país, que já registrou cenas de vandalismo e saques.

Matamoros, no entanto, afirmou nesta segunda-feira que nenhum partido ou candidato apresentou atas com resultados diferentes aos que foram divulgados pelo tribunal.

Os atos de violência levaram o governo a declarar na sexta-feira estado de sítio, com um toque de recolher noturno, que foi burlado em vários bairros com panelaços de moradores. / AFP