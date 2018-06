Hong Kong: 780 mil pessoas votam em referendo

Com aproximadamente 7,2 milhões de habitantes, Hong Kong passou do controle britânico para o chinês em 1997, com a promessa de que teria maior autonomia sob o princípio "um país, dois sistemas".

O governo de Pequim prometeu permitir que os cidadãos de Hong Kong elejam seu próximo líder, em 2017, mas líderes chineses insistem que todos os candidatos devem ser escolhidos por um comitê de Pequim, o mesmo que tem definido os líderes da região desde o fim do controle britânico.

Após o fim do referendo neste domingo, organizadores informaram que 787,767 mil pessoas votaram nos últimos 10 dias. Os eleitores, que foram obrigados a fornecer seus números de identidade, votaram online, por meio de um aplicativo de smartphone, ou nas assembleias de voto.

Em comunicado, o governo de Hong Kong disse que o referendo não tem efeito legal. Fonte: Associated Press.