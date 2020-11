Hong Kong cassa deputados anti-Pequim; EUA ameaçam China com sanções

Sob tutela da China, o governo local de Hong Kong cassou os mandatos de quatro deputados pró-democracia. Após o anúncio, outros 15 parlamentares do bloco renunciaram a seus cargos. A decisão de tirar o mandato de Kwok Ka-Ki, Alvin Yeung, Dennis Kwok e Kenneth Leung foi tomada depois que o Parlamento da China aprovou resolução que permite que deputados sejam destituídos sem julgamento sob acusação de conspirar contra o regime – os quatro já tinham sido impedidos de concorrer nas eleições de setembro.

“Nós, o campo pró-democracia, apoiamos nossos companheiros e vamos renunciar em bloco”, disse Wu Chi-wai, líder dos 15 deputados pró-democracia do Parlamento local.

A decisão do governo local foi condenada pelo governo britânico, que a considerou “outro ataque ao elevado grau de autonomia e liberdades” de sua ex-colônia, de acordo com uma declaração do ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab.

O Conselho Legislativo, que vota as leis em Hong Kong, tem 70 membros, nomeados com base em um sistema complexo que garante quase automaticamente a maioria ao bloco favorável a Pequim. Só 35 deputados são eleitos por votação direta e os demais são indicados por grupos favoráveis à China.

Sanções

Os Estados Unidos advertiram a China nesta quarta-feira, 11, com novas sanções por "violar flagrantemente" a autonomia de Hong Kong após a destituição dos quatro legisladores.

"As recentes ações de Pequim, que inabilitam legisladores pró-democráticos do Conselho Legislativo de Hong Kong, não deixam dúvidas de que o Partido Comunista Chinês (PCCh) violou flagrantemente seus compromissos internacionais", disse Robert O'Brien, assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, país que continuará "identificando e sancionando os responsáveis por acabar com a liberdade de Hong Kong". / AFP e REUTERS