Hong Kong realiza eleições para Conselho Legislativo

As eleições chegam apenas semanas depois que protestos contra o plano de introduzir aulas de patriotismo nas escolas forçou o governo a recuar no último minuto. Organizadores disseram que cerca de 120 mil pessoas participaram dos protestos do lado realizados em frente aos prédios do governo na sexta-feira à noite, mas a polícia local disse que foram apenas 36 mil. Críticos ao plano acusaram o governo de querer fazer lavagem cerebral nos estudantes por meio desse plano.

Perto de 3,5 milhões de pessoas, metade da população da cidade, estão aptas a votar quando as urnas abrirem, às 7h30 no horário local, com término previsto para às 22h30 do domingo. As informações são da Dow Jones.