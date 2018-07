Hong Kong tem marcha em memória do massacre de 89 Cerca de mil manifestantes pró-democracia marcharam, neste domingo, em Hong Kong para pedir justiça pelas vítimas do massacre de 1989, da Praça Tian''anmen (da Paz Celestial), em Pequim. A marcha ocorre antes da vigília anual, em Hong Kong, no próximo sábado, para marcar o 22º aniversário do 4 de junho, data em que os manifestantes pró-democracia foram reprimidos.