Horácio Cartes é favorito para vencer as primárias do Partido Colorado O Partido Colorado, o mais poderoso do Paraguai e, hoje, principal partido na oposição, realizou ontem suas eleições primárias para definir o candidato que vai disputar a presidência do país em 2013. As pesquisas de intenções de votos realizadas apontam como vencedor das primárias o empresário Horácio Cartes, com pouco mais de 60% dos votos. Em segundo lugar aparece Javier Zacarías Irún. A missão do candidato escolhido pelo partido é devolvê-lo ao poder depois de um intervalo que começou em 2008, com a primeira derrota do Colorado em 61 anos, para o agora ex-presidente Fernando Lugo, que sofreu um impeachment em junho. A eleição presidencial será em abril do ano que vem.