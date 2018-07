Hospital do Egito nega que Mubarak esteja em coma O chefe do hospital localizado no resort Sharm el-Sheikh negou que o ex-presidente do Egito Hosni Mubarak esteja em coma, como foi informado pela TV estatal e reproduzidas pela agência Dow Jones. Mais cedo, o advogado do ex-ditador, Farid el-Deeb, tinha dito à TV que seu cliente estava "em coma profundo, depois que sua saúde se deteriorou repentinamente". De acordo com a Associated Press, Assem Azzam, chefe da equipe que supervisiona a saúde Mubarak negou também que ele tenha sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) como foi noticiado por algumas agências.