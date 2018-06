Hospital em Gaza investe em painéis solares

GAZA - No hospital Shifa, na faixa de Gaza, as máquinas de cinco dos 15 leitos da unidade de terapia intensiva são abastecidas por energia solar. A falta de combustível e eletricidade na região levou ao investimento.

Os painéis solares foram doados por um grupo italiano e instalados no telhado do prédio do hospital.

O Ministério da Saúde de Gaza já afirmou que os estoques de combustível para geradores hospitalares só devem durar até quinta-feira.

A crise começou há dois meses com uma disputa sobre pagamento e entrega de combustível entre o Hamas, que governa Gaza, e os vizinhos do Egito.

