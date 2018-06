Hospital em NY admitiu paciente com sintomas de Ebola

Um homem que voltou recentemente da região do Oeste da África com sintomas consistentes de Ebola está sendo diagnosticado em um hospital de Nova York onde foi admitido na manhã desta segunda-feira. O paciente está internado no Hospital Mt. Sinai em Manhattan com febre alta e problemas gastrointestinais, disseram funcionários.

Eles não quiseram identificar o doente, nem dizer o país para o qual ele viajou ou as razões para sua visita. No momento, ele está sendo testado para determinar a causa dos sintomas.

"O paciente foi colocado em uma sala de isolamento estrito e está passando por exames médicos para determinar as causas de seus sintomas", disse a porta-voz do Hospital Mt. Sinai, Johanna Younghans em comunicado à imprensa. "Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para garantir a segurança de todos os pacientes, visitantes e funcionários". Os funcionários do Mt. Sinai não indicaram quando os resultados do diagnóstico ficaram disponíveis.

Mais de 700 pessoas morreram de Ebola na Nigéria, na Libéria, na Guiné e em Sierra Leone nas últimas semanas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Sintomas da doença incluem febre, fatiga e diarreia. Fonte: Dow Jones Newswire