Hospital Langone, em NY, deve ser reaberto na segunda

Uma mensagem para os funcionários do hospital diz que ainda não se sabe até quando locais diferentes terão de ser usados. No NYU, sete geradores falharam durante a tormenta, na noite de segunda-feira, forçando a transferência de 300 pacientes.

No Bellevue Hospital Center cerca de 700 pacientes foram transferidos depois que a eletricidade foi interrompida. Um representante do hospital afirmou na quinta-feira que os procedimentos poderão ficar suspensos por pelo menos mais duas semanas. As informações são da Associated Press.