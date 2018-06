Hospital nigeriano recebe 32 corpos após ataque

MAIDUGURI, NIGÉRIA - Um hospital no nordeste da Nigéria não tem mais capacidade para receber cadáveres. Seu necrotério está lotado com os corpos de 30 civis mortos por soldados, afirmou um trabalhador do local nesta terça-feira.

Os soldados aparentemente atacaram uma vizinhança na cidade de Maiduguri após uma bomba ter matado um tenente na segunda-feira. Procurado, o Exército não quis se pronunciar.

O funcionário do hospital afirmou que 32 corpos foram entregues por um caminhão e tiveram que ser deixados no chão por falta de espaço. Ele falou em condição de anonimato por medo de represália dos militares. O restante dos cadáveres foi levado para outro hospital na cidade. Com AP.