Hotel desaba na China e deixa ao menos oito mortos e nove desaparecidos

Pelo menos oito pessoas morreram, e nove continuam desaparecidas, após o desabamento na segunda-feira, 12, de um pequeno hotel na cidade turística de Suzhou, no leste da China, informaram autoridades locais nesta terça, 13.

“As operações de resgate continuam e uma investigação está em andamento para determinar as causas da tragédia”, que ocorreu às 15h33 (4h33 no horário de Brasília), disse a prefeitura, em postagem na rede social Weibo, o Twitter chinês.

Leia Também The Economist: Na China a nostalgia patriótica é um grande negócio

Auxiliados com 120 veículos para a retirada dos escombros e com material para detectar a presença humana, os socorristas continuam em busca dos nove desaparecidos.

O hotel Siji Kaiyuan desabou ontem à tarde. O estabelecimento foi inaugurado em 2018 e tinha 54 quartos, um salão para banquetes e salas de conferências, de acordo com uma descrição no site de viagens Ctrip.

As imagens divulgadas pelo canal oficial CCTV mostram dezenas de socorristas trabalhando no local do desastre próximos a uma montanha de destroços. Fotos divulgadas nas redes sociais mostram pedaços de vidro espalhados pelo chão.

Em um vídeo divulgado pelo Ministério de Emergências chinês, equipes de resgate tentavam retirar um homem com ferimentos na perna dos escombros com a ajuda de uma maca. A equipe médica aguardava o ferido, que parecia consciente.

Mais de 500 bombeiros se deslocaram até o local do desastre para realizar as operações de resgate.

Suzhou tem um rico patrimônio histórico e arquitetônico, com seus canais e jardins centenários que atraem muitos turistas. Com cerca de 12 milhões de habitantes, está localizada a 80 km ao oeste de Xangai.

Desabamentos frequentes

Desabamentos e acidentes em edifícios na China são comuns, seja pelo descumprimento das normas de segurança, seja como resultado da corrupção.

Em março de 2020, um hotel transformado em centro de quarentena durante a pandemia de covid-19 desabou na cidade costeira de Quanzhou, no leste do país. O colapso do prédio deixou 29 mortos.

Durante a investigação, as autoridades descobriram que três andares foram adicionados de forma ilegal ao edifício, que originalmente tinha quatro.

Em 2016, ao menos 20 pessoas morreram no desabamento de vários prédios de fábricas que abrigavam trabalhadores na cidade de Wenzhou, também no leste.

Mais recentemente, em maio deste ano, o SEG Plaza, um dos arranha-céus mais icônicos da metrópole de Shenzhen, ao sul, balançou. Causou cenas de pânico entre seus ocupantes e levou à evacuação do prédio. / AFP