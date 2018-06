Hotel onde Diana se hospedou pega fogo Um incêndio ocorreu ontem na garagem do Hotel Ritz, em Paris. Em outubro, o hotel seria fechado para reformas. Usuários da rede de microblogs Twitter postaram fotos de nuvens de fumaça saindo do edifício do hotel, localizado no centro da capital francesa. As imagens mostram também carros de bombeiro e da polícia na área. O local ficou famoso por ser o último no qual a princesa Diana foi vista em público antes de morrer em um trágico acidente de carro, em 1997, com o namorado Dodi al-Fayed.