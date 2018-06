Houthis avançam sobre cidade portuária do Iêmen e dizem defender o país de militantes islâmicos

Uma autoridade houthi disse, entretanto, que o grupo não visa Áden, mas defende o país de militantes islâmicos.

Os houthis e unidades aliadas do Exército capturaram Kirsh, cidade cerca de 100 quilômetros ao norte de Áden, depois de combates intensos com forças leais a Hadi, relataram autoridades e moradores.

Kirsh cruza uma estrada norte-sul e fica cerca de 40 minutos de carro ao norte da base aérea de Al-Anad, que ainda está nas mãos das forças presidenciais.

Outras unidades houthi entraram no porto de Al-Mukha, no Mar Vermelho, de segunda para terça-feira, disseram funcionários da segurança e moradores. Isso deixa a etnia, que recebe apoio do Irã e ocupou a capital do Iêmen, Sanaa, em setembro, a pouca distância do estreito de

Bab al-Mandeb, rota marítima vital para o transporte do petróleo.

Na província de Taiz, manifestantes anti-houthi e soldados se enfrentaram no vilarejo de Turba e em Taiz, cidade vizinha tomada pelos houthis no final de semana. Os soldados abriram fogo contra os manifestantes, matando pelo menos quatro e ferindo vários, segundo fontes médicas.

Mohammed al-Bukhaiti, um representante dos houthi, disse à Reuters que o movimento está defendendo o país de militantes islâmicos e que não vê motivo para transferir as conversas de paz do Iêmen para o Qatar, apesar de não rejeitar totalmente a ideia. Mais cedo, uma fonte do Ministério das Relações Exteriores do Qatar declarou que Doha mediaria conversas entre as facções iemenitas.

(Por Mohammed Mukhashaf e Mohammed Ghobari)