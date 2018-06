Houthis tomam capital provincial apesar de bombardeios sauditas

SHABWA, IÊMEN - Combatentes da milícia xiita Houthi, com ajuda de apoiadores do ex-presidente Ali Abdullah Saleh, entraram nesta quinta-feira, 9, na capital da província de Shabwa, de maioria sunita, no leste do Iêmen, disseram moradores, apesar de intensos ataques aéreos liderados pelos sauditas contra o grupo.

Moradores afirmaram que chefes de segurança e funcionários tribais locais facilitaram a entrada das forças houthis na cidade de Ataq, onde assumiram o controle de repartições do governo e dos complexos das forças de segurança locais.

Foi a primeira vez que os houthis, que seguem uma ramificação do islamismo xiita, e forças leais a Saleh entraram na cidade, origem da tribo muçulmana rigidamente sunita Awlaki.

A conquista deixa os Houthis e as forças de Saleh mais perto da região econômica mais cobiçada do país, a instalação de gás e terminais de exportação Belhaf, no mar Arábico, cerca de 160 quilômetros a sudeste.

A Arábia Saudita, apoiada por quatro Estados árabes do Golfo Pérsico e outros aliados árabes regionais, realiza há duas semanas ataques aéreos contra os Houthis, aliados do Irã, depois que eles iniciaram uma ofensiva em direção a Áden, reduto do presidente Abdo Rabbu Mansour Hadi, apoiado pela Arábia Saudita.

A campanha aérea não conseguiu impedir que os Houthis e soldados leais a Saleh entrassem no centro de Áden. Mas a coalizão diz que cortou as linhas de abastecimento deles, destruiu depósitos de armas e os forçou a retornar para algumas províncias do sul, no entorno de Áden.

No começo do dia, moradores da localidade de al-Siddah, no centro de Iêmen, disseram que depararam com bandeiras da Al-Qaeda tremulando nos prédios públicos locais. Eles afirmaram que um grupo de militantes da Al-Qaeda, liderados por um comandante local conhecido como Ma'mour al-Hakem, assumiu o controle do distrito à noite. Segundo moradores, os Houthis, que controlavam a cidade havia mais de dois meses, recuaram sem lutar.

A Al-Qaeda na Península Arábica, um dos ramos mais ativos da rede fundada por Osama bin Laden, tem explorado o vácuo de segurança para entrincheirar-se ainda mais em remotas áreas no leste do país.

Na semana passada, a Al-Qaeda se apoderou da cidade portuária de Mukalla. Moradores disseram que combatentes tribais foram mobilizados para expulsar a Al-Qaeda, mas a rede ainda controlava partes da cidade.

Os Houthis, que capturaram a capital, Sanaa, em setembro, disseram que seu avanço para além da capital iemenita tem como objetivo combater a Al-Qaeda, que mantém forte presença no país.

Aviões de guerra da coalizão liderada pela Arábia Saudita atacaram alvos militares e depósitos de armas perto de Sanaa, bem como áreas do norte, perto da fronteira com a Arábia Saudita, e do sul, disseram autoridades locais nesta quinta-feira.

Segundo esses funcionários, aviões de guerra bombardearam repetidamente um local onde Houthis estão concentrados a leste do distrito de al-Mansoura, em Áden. Forças lideradas pelos sauditas também entregaram suprimentos militares aos combatentes tribais aliados a Hadi na área de Radfan, ao sul da cidade de Dhalea, perto de Áden. / REUTERS