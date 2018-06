Houve luta em Kidal durante cerco aos insurgentes

A força combinada de cerca de mil soldados franceses e 200 malinenses, que tomou a cidade histórica de Timbuctu sem disparar um só tiro, não teve a mesma facilidade em Kidal, a terceira maior cidade do Mali. O aeroporto estava deserto quando as forças especiais da França desembarcaram. No entanto, na busca por líderes islâmicos radicais, o time foi hostilizado. Houve combate.

Em nota, o Alto Comando Conjunto informou que "foram localizados milicianos tuaregues do Movimento Nacional para a Libertação de Azawad e da dissidência Islã de Azawad", citando um nome, Algabass Ag Intalla, um homem de planejamento. A ocupação de Kidal foi efetivada por unidades do Mali. Os franceses, protegidos por veículos blindados, caças e helicópteros armados, permanecem no perímetro externo. A intenção da medida é descaracterizar uma ação de invasão.