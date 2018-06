HRW acusa tropas sírias por crimes de guerra

Segundo a entidade, as tropas do presidente sírio Bashar Assad mataram pelo menos 95 civis e queimaram ou destruíram centenas de casas enquanto o mediador da ONU e da Liga Árabe, Kofi Annan, negociava com o governo os termos do pacto para suspender as hostilidades entre os soldados e grupos dissidentes. O levante contra o regime sírio teve início em março do ano passado.

Em um relatório de 38 páginas, o HRW descreveu execuções sumárias, mortes de civis, detenções arbitrárias e torturas, e as qualificou como "crimes de guerra".

"Enquanto os diplomatas discutiam os detalhes do plano de paz de Annan, tanques e helicópteros sírios atacavam uma cidade atrás da outra em Idlib", disse Anna Neistat, diretora associada do programa e emergências do HRW.

De acordo com ativistas sírios, 15 soldados das forças sírias e dois dissidentes morreram hoje em um confronto no norte da Síria, numa área próxima à fronteira com a Turquia. O número de mortos não pode ser confirmado por fontes independentes. As informações são da Associated Press.