HSBC:vítima de atentado quer que banco pague US$ 2,66 bi Familiares de marines mortos em um atentado suicida em Beirute, em 1983, pediram a um tribunal federal dos EUA que obrigue o HSBC a pagar US$ 2,66 bilhões em um julgamento contra o Irã. Eles alegam que o banco deu informações enganosas sobre seus ativos iranianos. O movimento é parte do esforço para recuperar um julgamento federal contra o Irã, em 2007, por sua responsabilidade no ataque a um quartel da Marinha norte-americana, que matou 241 pessoas.