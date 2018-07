Hu abre Congresso e pede aprofundamento de reformas

Hu também defendeu a adição de medidas mais rigorosas no combate à corrupção no governo. "A reforma da estrutura política é uma parte importante das reformas gerais na China", disse Hu aos mais de 2.309 delegados reunidos em Pequim.

"Nós devemos continuar a fazer esforços ativos e esforços prudentes para levar a cabo a reforma da estrutura política e tornar a democracia popular mais abrange e mais intensa na prática", prosseguiu Hu em um discurso de uma hora e meia de duração.

Sobre o combate à corrupção nas fileiras governamentais, Hu foi enfático: "Ninguém está acima da lei. Se não conseguirmos lidar satisfatoriamente com essa questão, ela se mostrará fatal para o partido, com potencial para causar o colapso não só do partido, mas também do Estado".

O discurso de Hu marcou a abertura do 18º Congresso do Partido Comunista da China, durante o qual será definida a nova cúpula de poder para os próximos anos no país.

As informações são da Dow Jones e da Associated Press