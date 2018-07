Hu deixa sua marca na Constituição antes de partir

Cada um dos líderes do país depois da Revolução de 1949 deixou sua "marca teórica" no texto, que convive ao lado do "marxismo-leninismo" e, juntos, supostamente definem o "socialismo com características chinesas".

Aclamada pelos delegados do partido que se reuniram até ontem em Pequim, a Perspectiva Científica do Desenvolvimento é um conceito que muitos chineses têm dificuldade de entender e explicar. Mas em tese ele prevê o crescimento sustentável e contempla questões como o meio ambiente e qualidade de vida.

Na cebola ideológica que é a Constituição do partido, a Perspectiva Científica do Desenvolvimento aparece em quinto lugar na sucessão de princípios que devem orientar a organização. Antes dela estão o marxismo-leninismo, o pensamento de Mao Tsé-tung, a teoria de Deng Xiaoping e o conceito dos Três Representantes elaborado por Jiang Zemin, antecessor de Hu Jintao.

A concepção dos Três Representantes também escapa a muitos chineses. Segundo ela, o partido deve sempre representar as forças produtivas avançadas, o desenvolvimento cultural e os interesses da maioria da população. Ainda não se sabe quais são os planos de Xi Jinping para seus prováveis dez anos no comando da China. Mas é certo que quando esse período chegar ao fim ele deixará sua própria camada de "contribuição teórica" à ideologia do partido. / C.T.