Hugo Chávez lidera pesquisa com 57,8% das intenções de voto

CARACAS - A menos de quinze dias do início da campanha eleitoral à Presidência da Venezuela, uma pesquisa de intenção de votos revelou que Hugo Chávez lidera a corrida com 57,8%, seguido por seu principal opositor Henrique Capriles, que tem 29,7%.

"O candidato Capriles não tem conseguido demonstrar a força eleitoral que tinha antes", expressou Germán Campos, diretor da agência Consultores 30.11, responsável pelo levantamento realizado entre 12 e 14 de junho, com 3.850 pessoas.

De acordo com Campos, a pesquisa foi realizada depois da formalização das candidaturas de Chávez, pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), e de Capriles, pela Mesa da Unidade Democrática (MUD), no Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

Os dados também mostram que 68,3% das pessoas avaliam como excelente, bom ou regular a gestão do atual mandatário, enquanto que 47,2% estão de acordo com a construção do modelo socialista.

Chávez, que luta contra um câncer desde o ano passado, buscará a reeleição para o terceiro mandato consecutivo nas eleições marcadas para 7 de outubro.