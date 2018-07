Hugo Chávez passa por cirurgia em Cuba

Um abscesso pélvico é um acúmulo de pus que pode ser provocado por diversos fatores, incluindo infecção e complicações de cirurgias. Após um exame revelar a descoberta do abscesso, o presidente venezuelano decidiu passar pelo procedimento cirúrgico corretivo imediatamente.

A cirurgia, que ocorreu em Havana, teve um resultado satisfatório e o líder venezuelano iniciou um processo de recuperação, disse o ministro, que afirmou ainda que o presidente cubano Raul Castro e seu irmão Fidel deram a Chávez um "apoio inestimável" durante seu tratamento médico.

Chávez machucou o joelho no mês passado, o que o levou a postergar viagens que faria para o Brasil, Equador e Cuba. Maduro afirmou que a viagem para Cuba, onde Chávez chegou na quarta-feira, agravou suas condições, o que motivou a cirurgia pélvica. As informações são da Associated Press.