Hugo Chávez reafirma que seu estado de saúde é bom

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou nesta quarta-feira, 26, que disse a verdade sobre sua batalha contra o câncer e "sente-se curado", apesar das especulações de que ele estaria escondendo seus problemas de saúde.

As declarações de Chávez, feitas por telefone à televisão estatal, ocorreram após a publicação, na semana passada, de uma entrevista com um famoso médico venezuelano que afirmou que o presidente não deve ter mais do que dois anos de vida.

"Eu disse a verdade. Sinto-me curado", disse ele, que passou por quatro sessões de quimioterapia desde julho. "Os exames realizados em mim relevaram que eu virei a página. Será preciso tomar cuidado, claro, para que a doença não reapareça".

Poucos dias antes da volta de Chávez à Venezuela, um importante cirurgião venezuelano, que no passado atuou como médico pessoal do presidente, disse a uma revista mexicana que o câncer do presidente era muito mais agressivo do que ele admite publicamente.

O médico, Salvador Navarrete, disse que não vê o presidente há anos, mas chegou à tal conclusão por meio de contato com a família de Chávez. Navarrete voltou atrás em suas declarações e fugiu da Venezuela, após supostamente ter recebido a visita de membros do serviço de inteligência.

"Eu ri da entrevista", disse Chávez nesta quarta-feira, numa segunda aparição na televisão. "Eu nem me lembro do doutor Navarrete...Ele é um grande mentiroso e se apresentou como médico da minha família. Ele nunca foi."

Desde que teve um tumor canceroso removido da região pélvica em 20 de junho, Chávez luta contra rumores de que sua saúde estaria piorando. O líder ridiculariza as especulações e exige privacidade, embora o governo tenha organizado várias reuniões de orações e manifestações de apoio à recuperação do presidente.

Chávez, que iniciou sua campanha para as eleições presidenciais de 2012, registrou uma pequena melhora nas pesquisas de opinião, aparentemente uma reflexo de simpatia por causa da doença. O presidente se recusa a divulgar o tipo de câncer que teve, que órgão foi afetado e a fornecer detalhes e atualizações sobre o tratamento. As informações são da Dow Jones.