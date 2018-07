Hugo Chávez tem somente mais dois anos de vida, diz revista mexicana

Atualizado às 20h43

CARACAS - Em entrevista publicada na revista mexicana M Semanal, um cirurgião que fez parte da equipe de médicos venezuelanos que cuidou de Hugo Chávez antes de ele se tratar com médicos cubanos afirmou que o atual presidente da Venezuela tem somente mais dois anos de vida.

Salvador Navarrete Aulestia, especialista em laparoscopia e formado na Venezuela, França, EUA e Cuba, assegura ainda que Chávez sofre de um tumor mailigno muscular na pélvis, além de receber tratamento para um transtorno bipolar. Uma jornalista venezuelana ouvida pelo estadão.com.br diz que há rumores de que o cirurgião deve ser preso.

De acordo com Aulestia, o tratamento para bipolaridade evita que o presidente oscile entre estados emocionais “que passam da euforia à tristeza” e que fazem com que o paciente perca o contato com a realidade.

Aulestia contou à revista M Semanal que se reuniu pela primeira vez com Chavez em março de 2002, na véspera do golpe de estado, pois o presidente estava angustiado e padecia de um intenso desgaste físico. Ele disse, também, que Chavez é muito desconfiado e carismático, viciado em café e que dorme de três a quatro horas por dia, além de ter colesterol e triglicérides altos. Outra observação feita por Aulestia diz respeito à limpeza de Chávez que, inclusive, faz as unhas dos pés e das mãos "algo que chama muitíssimo a atenção em um militar".

O médico afirmou que chegou a discutir com Chávez pois o presidente se recusava a seguir determinadas orientações médicas, por acreditar que nunca ficaria doente.

O cirurgião revelou que, ao cuidar de Chávez durante uma das maiores crises políticas da Venezuela na última década, se tornou - junto com a equipe de médicos - parte do pessoal de mais confiança que frequentava o Palácio de Miraflores. Ele disse que da equipe ele era o único com militância política, já que era membro da Direção Nacional Ampliada do Movimento Quinta República, fundado por Chavez. Apesar de ter abandonado a militância política, o médico continua envolvido com atividades médicas e acadêmicas.