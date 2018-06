Hugo Chávez vira selo na Argentina

O serviço de correio da Argentina homenageou o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, com uma série de selos postais comemorativos, informou ontem a agência estatal Telam. Serão dois selos, um do presidente, morto há um ano, segurando um mapa da América Latina, e o outro com um retrato do bolivariano com a faixa presidencial.

O projeto foi idealizado pela Embaixada da Venezuela em Buenos Aires. O desenho original foi feito pelo Instituto Postal e Telegráfico venezuelano. Os selos fazem parte da série Próceres e Líderes, da União Postal das Américas, Espanha e Portugal.

Segundo o embaixador da Venezuela na Argentina, a escolha das fotos foi feita pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro. "Agradecemos ao povo argentino pelo extraordinário presente", disse o diplomata.

A homenagem reafirma a amizade política e pessoal de Cristina Kirchner e de Néstor Kirchner, morto em 2010, com o líder venezuelano. / AFP