Hugo Chávez volta a Cuba para tratamento contra câncer

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, voltou nesta a Cuba para submeter-se a uma nova rodada de radioterapia como parte de sua luta contra um câncer. "Estamos na fase final de meu tratamento radioterápico", declarou Chávez em mensagem divulgada pelas rádios e TV venezuelanas na noite de ontem, antes de partir de Caracas acompanhado por sua filha mais velha, Rosa Virginia.

Chávez, de 57 anos, teve uma recepção calorosa do presidente cubano, Raúl Castro, segundo o Granma, jornal oficial do partido comunista de Cuba.

O câncer de Chávez, inicialmente detectado em sua região pélvica em junho de 2011, voltou a se manifestar em fevereiro.

Desde a cirurgia para retirar o novo tumor, Chávez passou por uma série de sessões de tratamento em Cuba, principal aliado regional da Venezuela. A última vez que ele havia retornado de Havana foi em 26 de abril.

Chávez, que concorrerá a um terceiro mandato de seis anos na eleição de 7 de outubro, nunca revelou publicamente o tipo de câncer que possui, nem sua localização exata.

"Estes não têm sido dias fáceis", disse o presidente venezuelano, mas "somos guerreiros no momento de adversidade e, com fé em Deus, no Cristo Redentor e com esse imenso amor do povo venezuelano...nós venceremos".

Chávez disse que logo voltará à Venezuela para continuar se recuperando do "impacto" da terapia radioterápica. As informações são da Dow Jones.