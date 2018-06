Humala defende combate à pobreza e à desigualdade

"O crescimento econômico é um meio, e não um fim. Uma ferramenta indispensável, mas não suficiente", declarou Humala. "Um Estado que não atenda à totalidade de sua população reproduz e exacerba a desigualdade. E enquanto houver tais níveis de desigualdade, não me cansarei de repetir, toda a política de luta contra a pobreza terá impacto relativo", prosseguiu ele. No século 21, enfatizou, "o Estado deve servir a todos, e não somente a uma minoria".

Humala também apresentou o Peru como um modelo na luta contra a pobreza e no cumprimento das Metas do Milênio da ONU. Segundo ele, mais da metade dos peruanos viviam na pobreza no ano 2000, quando foram lançadas as Metas do Milênio. "Hoje, um quarto de meus compatriotas ainda enfrenta essa situação." Fonte: Associated Press.