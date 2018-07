Humala usa antiga Constituição para prestar juramento como presidente

Ao lado do líder do Congresso peruano, Daniel Abugattás, Humala (dir.) presta juramento

LIMA - Vencedor das eleições realizadas em junho, Ollanta Humala prestou nesta quinta-feira, 28, juramento como novo presidente do Peru perante o líder do Congresso, Daniel Abugattás, em sessão solene do Parlamento.

Humala tomou posse do cargo sem a presença de seu antecessor, Alan García, que entregou a faixa presidencial no Palácio de Governo ao chefe da casa militar ao invés de fazê-lo ao presidente do Congresso.

O novo governante prestou juramento pela Constituição de 1979, anterior à carta vigente, que foi assinada em 1993 pelo então presidente Alberto Fujimori, o que motivou os protestos de políticos do partido do ex-líder, agora preso.

Em seguida, Abugattás tomou o juramento dos vice-presidentes Marisol Espinoza e Omar Chehade, os quais também invocaram a Carta Magna de 1979.

Abugattás precisou pedir ordem ao público presente devido aos protestos dos deputados fujimoristas para que Humala e seus vice-presidentes jurassem pela atual Constituição.