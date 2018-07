Humala vence eleições presidenciais no Peru O candidato nacionalista Ollanta Humala venceu as eleições presidenciais peruanas, realizadas neste domingo, segundo o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), com 75% das urnas apuradas. A chefe da ONPE, Magdalena Chu, comunicou os resultados parciais de 75% das urnas, que indicavam que Ollanta Humala havia obtido 50,09% dos votos, contra 49,91% de sua rival, a candidata de direita, Keiko Fujimori, diferença de apenas 0,18%. Algumas horas depois, e já com 81% das urnas apuradas, esta diferença já havia subido para 1,42%. A chefe da ONPE frisou que ainda restam chegar os números relativos às zonas rurais mais afastadas, onde se estima que Humala terá apoio muito mais sólido do que sua rival. Diante da vitória, Humala disse que formará "um governo de coalizão, representativo das forças democráticas e aberto à sociedade civil". O nacionalista reconheceu-se vitorioso e fez breve declaração em tom conciliador sete horas após o fechamento das urnas e pouco antes de partir à praça Dos de Mayo, no centro de Lima, onde uma multidão de milhares de seguidores já o aguardava. As informações são da Dow Jones.