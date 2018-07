Humala visita presidente venezuelano

O presidente eleito do Peru, Ollanta Humala, desembarcou ontem em Caracas e deve se reunir hoje com seu colega venezuelano, Hugo Chávez. Os dois terão pela frente "uma agenda aberta", segundo o peruano. Lima e Caracas "têm um mesmo futuro", disse Humala.

Ao longo da campanha eleitoral peruana, opositores de Humala tentaram usar sua histórica proximidade com Chávez para o enfraquecer. O então candidato dizia, no entanto, ter optado pelo "modelo brasileiro", em detrimento do bolivarianismo venezuelano. / AP