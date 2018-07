Human Rights diz que Iraque é quase Estado policial

Em seu Relatório Global 2012, o HRW afirmou que o Iraque está voltando ao autoritarismo, pois forças de segurança abusam dos manifestantes, perseguem jornalistas, torturam presos e intimidam ativistas.

O grupo, sediado em Nova York, afirmou que os Estados Unidos fracassaram no objetivo de deixar uma democracia estável no Iraque quando seus soldados deixassem o país, o que ocorreu nove anos depois de derrubarem o regime opressivo de Saddam Hussein. As informações são da Associated Press.