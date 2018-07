Huntsman deve desistir de pré-candidatura republicana

MYRTLE BEACH - O pré-candidato do Partido Republicano Jon Huntsman pretende desistir da disputa por uma vaga na corrida presidencial nesta segunda-feira, 16, e apoiará seu rival Mitt Romney, informou a própria campanha de Huntsman. "Ele apoiará o governador Romney amanhã e pedirá ao partido que se una", afirmou no domingo uma pessoa envolvida no assunto.

Um assessor de Huntsman disse que o pré-candidato estava orgulhoso do terceiro lugar conseguido em New Hampshire na semana passada, mas sentiu que sua campanha estava atrapalhando uma vitória de Romney nas primárias da Carolina do Sul marcadas para este sábado. "Ele decidiu abrir caminho para a pessoa que é claramente é mais apropriada para bater Barack Obama", afirmou o assessor, referindo-se ao presidente dos EUA, do Partido Democrata, que tentará a reeleição na disputa eleitoral deste ano.

Huntsman fará o anúncio na manhã desta segunda-feira em Myrtle Beach, Carolina do Sul. O antigo emprego do pré-candidato, de embaixador de Obama na China, atrapalhou um pouco a campanha de Huntsman. Os rivais diziam que ele era um apoiador de Obama, citando também uma carta do republicano de 2009 qualificando o atual presidente como "um líder brilhante".

As informações são da Dow Jones.