Ícone antiapartheid, Desmond Tutu é internado para tratar infecção

JOHANESBURGO - O arcebispo aposentado e Prêmio Nobel da Paz Desmond Tutu foi internado nesta quarta-feira, 24, em um hospital da Cidade do Cabo para tratar uma persistente infecção. De acordo com a Fundação Legado de Desmond e Leah Tutu, o Nobel da Paz de 81 anos de idade será submetido a exames para descobrir a causa da infecção.

Desmond Tutu passou a manhã em seu escritório, antes de ir para o hospital, e estava bem disposto, informou a fundação por meio de nota. Tutu será submetido a um tratamento que poderá se estender por cinco dias, mas nada indica que será necessária alguma espécie de cirurgia, conclui a nota.

Quando arcebispo, Desmond Tutu foi um enérgico opositor do regime racista do apartheid, que persistiu na África do Sul até o início da década de 1990. /AP