Ida de Abe à Yasukuni eleva tensão na região, diz EUA Após a visita do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, ao Santuário Yasukuni nesta quinta-feira, o governo norte-americano expressou desapontamento com a atitude do premiê japonês. O santuário é visto pelos países vizinhos como um símbolo do passado militarista do país.