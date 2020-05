Idosa de 113 anos se recupera da covid-19 na Espanha

MADRI - Uma mulher de 113 anos se recuperou da covid-19 em um lar de idosos na Espanha. Maria Branyas, que nasceu em 4 de março de 1907, contraiu a doença em abril, mas foi considerada curada após testar negativo na última semana. "Ela superou a doença e está indo muito bem", afirmou à AFP a responsável pela comunicação do estabelecimento.

Mãe de três filhos, avó e bisavó, Maria nasceu nos Estados Unidos, onde seu pai trabalhava como jornalista, na cidade de São Francisco. A centenária contraiu uma forma leve da doença no mês passado na Residência Santa Maria del Tura, asilo onde vive há vinte anos, na cidade de Olot, 100 km ao norte de Barcelona.

Os sintomas foram discretos, segundo a instituição. "Na verdade, a única coisa que foi detectada foi uma infecção do trato urinário e um pouco de febre associada, mas depois ela foi submetida a um teste de triagem que deu positivo", garantiu a responsável. "Agora ela está se sentindo bem e teve um teste negativo na semana passada."

Segundo a imprensa, Maria guarda especialmente a memória da viagem de volta de sua família da América para a Europa, a bordo de um transatlântico durante a Primeira Guerra Mundial (1914-18). Ela também viveu a época da pandemia de gripe espanhola de 1918, bem como a guerra civil em seu país, entre 1936 e 1939.

Após contrair a covid-19, a centenária permaneceu confinada por várias semanas em seu quarto no asilo. Apenas uma funcionária, vestida com roupas de proteção, mantinha contato com a senhora, de acordo com a TV regional TV3, que transmitiu imagens de Maria Branyas.

Nas imagens, ela explica que "as pessoas são muito amigáveis, muito atenciosas" com ela no estabelecimento. Quando a funcionária pergunta o segredo de sua longevidade, ela simplesmente responde que tem sorte de ter "boa saúde".

Sua filha Rosa Moret não foi autorizada a visitá-la durante o confinamento, mas declarou à TV3: "Agora ela está bem, está em boa forma, com vontade de falar, de explicar, de fazer suas reflexões, voltou a ser o que era".

Os jornalistas não são autorizados a entrar no lar de idosos e a família não deseja mais se comunicar com a imprensa, de acordo com a responsável do asilo./ AFP