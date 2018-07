Idosa de 93 anos larga a direção após rodar 927 mil km com o mesmo carro

Uma vovó de 93 anos de idade, residente da Flórida, estacionou seu carro pela última vez depois de ter rodado 927.000 km, mais do que uma viagem de ida e volta à Lua, em 48 anos ao volante do confiável automóvel.

Rachel Veitch comprou seu Mercury Comet Caliente por US$ 3.289 em fevereiro de 1964. O carro durou três casamentos e 18 mudanças de bateria.

No último dia 9 de março ela teve que parar de dirigir por ter se tornado legalmente cega. Agora, Rachel planeja vender o carro no lugar de repassar a familiares, com receio de que eles não cuidem bem do automóvel.

"Eles não vão ficar com ele porque não poderiam cuidar como eu cuidei", disse a vovó à Fox News. Rachel tem quatro filhos, nove netos e 11 bisnetos.

Para ela, a atenção e o cuidado que deu ao carro são a razão de o automóvel ter durado tanto tempo.

Em 2009 ela disse à Fox News: "Quando compro gasolina, escrevo quantas milhas percorridas até então, a data e, em seguida, quantas milhas o carro faz com um galão de combustível. Nunca fui uma pessoa destrutiva, sempre cuidei muito bem de tudo, exceto de meus maridos".

Venda a Jay Leno?

O carro, que valeria cerca de US$ 12 mil e tem três conjuntos de amortecedores e oito tubos de escapamento, sofreu apenas uma colisão, na traseira, em 1980.

O automóvel deverá participar de uma exposição de relíquias de quatro rodas no Wisconsin, em julho, embora Rachel não saiba qual o destino do carro depois disso.

Ela afirma considerar a venda para Jay Leno, um entusiasta de carros clássicos nos Estados Unidos e apresentador do popular programa de entrevistas noturno The Tonight Show.

"Ainda não falei com Jay Leno, mas imagino que ele esteja interessado. Mas não quero pensar nisso agora", disse a idosa à Fox News quando se tronou impedida de dirigir.

A enfermeira aposentada afirmou, porém, que vem se adaptando bem à vida sem o carro.

"Tenho consciência de que não seria seguro dirigir".

Embora tenha rodado o equivalente a mais do que duas vezes a distância da Terra à Lua (380.000 km), o Mercury não bateu o recorde de distância percorrida por um automóvel. Irv Gordon foi citado no Guinness Book de Recordes Mundiais em 1998 com 2,72 milhões de Quilômetros com seu Volvo P1800 modelo 1966. Ele teria acumulado ainda mais depois do recorde, chegando a cerca de 4,8 milhões de quilômetros com o mesmo carro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.