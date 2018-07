Idoso terá de pagar US$ 4,8 milhões por assédio O americano James Dingwall, de 72 anos, foi condenado pela Jutiça da Flórida a pagar US$ 4,8 milhões para Shaliece Delight Hall, de 32, por tê-la perseguido implorando por sexo e ameaçando-a de morte, durante sete anos. O idoso era amigo do pai da vítima.