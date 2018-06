Iêmen: 5 militantes morrem em ataque com drone

As autoridades disseram que o ataque de sábado ocorreu em uma área montanhosa em al-Saied, na província de Shabwa. Eles falaram em condição de anonimato, porque não estavam autorizados a conversar a imprensa.

Os EUA consideram que a Al-Qaeda na Península Arábica seja o ramo mais perigoso do grupo terrorista no mundo.

Desde 2002, Os EUA, que treinam as forças contraterrorismo do Iêmen, fez mais de cem ataques aéreos contra supostos alvos da Al-Qaeda no empobrecido país, segundo a New America Foundation, um instituto norte-americano apartidário que estuda políticas públicas. Fonte: Associated Press.