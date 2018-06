Said al-Shehri foi ferido durante uma operação conduzida pelo aparato de segurança em 28 de novembro na província de Saada, no norte do país, disse a fonte, um membro do comitê supremo de segurança do Iêmen, à agência.

Em seguida, ele entrou em coma e morreu, disse a fonte, sem dizer quando exatamente a morte tinha acontecido.

(Reportagem de Mohammed Ghobari)