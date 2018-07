Iêmen aprova projeto de lei que dá imunidade a Saleh Sanaa, 8 - O gabinete do Iêmen aprovou um projeto de lei que garante imunidade ao presidente do país, Ali Abdullah Saleh, e a qualquer um que trabalhou sob seu comando durante os 33 anos de seu governo. Com isso, Saleh e suas forças de segurança não podem ser julgados pela morte de centenas de pessoas durante as manifestações contrárias ao regime.