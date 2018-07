Iêmen: combate entre forças do governo e de chefe tribal Violentos combates foram registrados na noite de ontem, ao norte da capital Sanaa, nos arredores da casa do mais poderoso dos chefes tribais do Iêmen, o xeque Sadek al Ahmar, depois de quatro dias de calmaria. Houve disparo de morteiros e troca de tiros entre as forças de segurança do presidente Ali Abdullah Saleh, que há três meses responde com violência aos protestos que pedem sua deposição, e as do chefe tribal.