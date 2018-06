Iêmen diz que 500 militantes da Al Qaeda e 50 soldados foram mortos em ofensiva

Um total de 40 soldados também morreram em decorrência da campanha militar contra o grupo, informou o Exército na quinta-feira.

Os militares do Iêmen deram início a uma ofensiva no sul do país para tentar esmagar um grupo islamita que matou centenas de pessoas. Em resposta, os militantes intensificaram os ataques contra instalações do governo depois de terem sido expulsos de seus redutos na províncias de Shabwa e Abyan, no sul.

Eles fugiram para o deserto e as montanhas, de onde vêm lançando ataques ao Exército e alvos do governo.

(Reportagem de Mohammed Ghobari)